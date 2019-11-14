Akıncı, Şehit Aileleri Derneği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için ülkede bulunan Mustafa Işık başkanlığındaki Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği yönetimi ve Azerbaycan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Birliği Başkanı Emin Hasanali’yi kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde, Cumhurbaşkanı Akıncı, Mustafa Işık’a KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü anısına plaket verdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kabulde yaptığı konuşmada, savaşın acısını en fazla şehit aileleri ve gazilerin yaşadığını belirtti.

Şehit ailelerinin, şehit ve gazilerin sadece milli günlerde değil; her daim hatırlanması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı, Ulu Önder Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesine sıkı sıkıya sarılarak başka savaşların olmaması ve yeni şehit aileleri yaratılmaması temennisinde bulundu.



PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Kabulde ayrıca Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık ve Emin Hasanali tarafından Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ziyaret anısına plaket takdim edildi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Danışmanı Halil Sadrazam ve KKTC Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Asbaşkanı Mehmet Tanol da hazır bulundu.

14/11/2019 14:59