Akıncı: Rayından çıkmış treni yeniden rayına yerleştirdik

Berlin’deki 3’lü zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bir açıklama yaptı. Akıncı, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Bugün genel sekreterle önce ayrı ayrı ardından da 3’lü bir görüşme yaptık.

Uzunca bir süre konular enine boyuna değerlendirildi. Ve BM Genel Sekreteri içinde bulunduğumuz durum duyuruldu.

Buraya gelirken ve buraya varınca yaptığım açıklamada Kıbrıs’a iyi haberlerin ulaştırılmasını temenni etmiştim. Kanaatimce olumlu bir adımdır bugün burada atılan.

Rayından çıkmış bir treni tekrardan rayına oturttuk. Artık çözüm istasyonuna varması için el birliğiyle çalışılması gerek.”

26/11/2019 00:34