Akıncı sivil toplum örgütlerini bilgilendirdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 25 Kasım Berlin görüşmesi ve sonuçları hakkındaki bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları çerçevesinde sivil toplum örgütleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığında saat 10.00’da gerçekleşen toplantıda, Akıncı’ya Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı ve Müzakere Heyeti Üyesi Erhan Erçin eşlik etti.

Toplantıya 108 sivil toplum kuruluşundan temsilciler katıldı.

06/12/2019 14:46