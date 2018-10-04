Akıncı: Siyasi iradeyi 3 yıl önce ortaya koyduk

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Derinya ve Aplıç kapılarının mazaret üretilmeden en erken zamanda açılması gerektiğini söyledi. Akıncı, Türk tarafının her iki kapıyı da açmaya hazır olduğuna bir kez daha vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan da canlı verilen açıklamada Akıncı, bugün hükümeti temsilen Başbakan Tufan Erhürman ile görüşme yaptıklarını ve New York temaslarını değerlendirdiklerini söyledi.

Başbakan Erhürman ile Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasındaki son durumu da ele aldıklarını ifade eden Akıncı, ileriki günlerde mecliste temsil edilen siyasi partilerle de görüşme yapacağını anlattı.

Kıbrıs’taki iyi niyet misyonuyla ilgili raporun 15 Ekim’e kadar Güvenlik Konseyi’ne sunulacağını ifade eden Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki iyi niyet misyonuyla ilgili raporu Güvenlik Konseyi’nde 30 Ekim’de görüşüleceğini açıkladı.

Akıncı, Genel Sekreterin BM Genel Kurulu’unda kendi görüşlerini aktardıktan sonra müzakere süreciyle ilgili yine bir durum değerlendirmesi yapacaklarını kaydetti.

New York temaslarını da değerlendiren Akıncı, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta çözüm istediğini ve statükonun devam etmesini istemediğini belirten Akıncı, sonuç odaklı olacak bir müzakere yöntemi öngördüklerini ifade etti.

Akıncı, “Kıbrıs Türk halkı, bir daha sonuç odaklı olmayan, takvimsiz sırf müzakere olacak diye müzakere edilmesini istemiyor. Kıbrıs Türk tarafının bu görüşlerini New York’taki tüm temaslarımızda ortaya koyduk” dedi.

BM Genel Sekreteri’nin daha aktif bir rol almasını arzu ettiklerini dile getiren Akıncı, New York’ta AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Hollanda ve Almanya Dışişleri Bakanları ile görüştüklerini belirterek, Türk tarafının görüşlerini onlara da aktardıklarını anımsattı.

Konuşmasında Aplıç ve Derinya kapılarının açılması konusuna da değinen Akıncı, “bu kapıların açılması için siyasi irade yok” söylemlerini eleştirdi.

Aplıç ve Derinya kapılarının açılması için siyasi iradeyi 3 yıl önce ortaya koyduklarını belirten Akıncı, söz konusu bu iki kapının açılmasını istediklerini belirterek, bu kapıların açılması için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Akıncı, “Derinya kapısının açılması için üç yıl önce bir takım sıkıntılar yaşandı. Özellikle derinya ile ilgili farklı bir güzergah arayışı bizim önümüze getirildi. Ancak sonunda siyasi irade ortaya konuldu ve uzlaşıldı. Orada asvaltanmış olan Derinya kapısında son düzenlemeler yapılıyor. Şimdi bazı prüzler olduğu paylaşılıyor, bunlar prüz mü yoksa, Rum tarafının tutumu mu onu göreceğiz. Ama biz kapının açılması için bize düşen görevi yerine getirmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz”dedi.

Derinya ve Aplıç kapılarının açılış gününü birlikte kararlaşıtırmak için Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ve BM yetkilisi ile görüşeceğini açıklayan Akıncı, kapıların açılması için uğraşlarını sonuna kadar sürdüreceklerini ve önümüzdeki günlerde Derinya kapısının açılışının olabileceğini anlattı.

Aplıç kapısının açılışında ise, Güney’deki yol güzergahı durumundan dolayı gecikme yaşandığını anlatan Akıncı, Derinya ve Aplıç kapılarının birlikte açılması yönünde bir görüşün önceden dile getirildiğini ifade ederek, iki kapının birlikte açılması için çalıştıklarını anlattı.

Akıncı, “ Aplıç kapısında da çalışmalar tamamlanmak üzere. Her iki kapının da aynı günde açılmasını sağlayamaya çalışacağız ama, Aplıç kapısı Derinya ile aynı anda açılmasa bile bir iki gün ara ile açılması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Kaynak/BRTK