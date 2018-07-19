Akıncı, Siyasi Partilerle Değerlendirmelerine Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışman Jane Holl Lute ile pazartesi yapacağı görüşme öncesinde Meclis’te temsil edilen partilerle değerlendirmelerini bugün sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugünkü ilk görüşmesini saat 11.10’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanı, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile yaptı. Özyiğit’e TDP Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı bugün ayrıca Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’ ile görüşecek.

Akıncı dün de Başbakan, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ana Muhalefet UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ve İçişleri Bakanı, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ile bir araya gelmişti.