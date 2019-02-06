Akıncı somut öneri bekliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, yaptığı açıklama Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Şubat’ın son haftası görüşme kararı aldığını duyurdu. Burcu’nun açıklamasında Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Anastasiadis’ten kurucu devletlerin yetkilerinin genişletilmesi (desantralizasyon) konusunda somut öneriler dinlemeyi beklediğini aktardığı belirtildi. Açıklamada Akıncı’nın desantralizasyon konusunda toplantıya hazır geleceği kaydedildi.

Burcu’nun açıklaması şöyle:

BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute aracılığıyla sürdürülmekte olan ve müzakerelerin başlaması için ortak bir zeminin olup olmadığının tespitini hedefleyen çalışmalar henüz tamamlanmamıştır. Ortak bir zeminin olup olmadığı hususu, Sayın Lute’un bütün temaslarının tamamlamasından sonra belli olacaktır.

Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın sıklıkla ifade ettiği gibi ortak bir zeminin temel unsurlarının başında, geçmiş mutabakatlara da sadık kalınarak, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin ve kararlara etkin katılımının kabulünün yer alması gerekeceği şüphesizdir.

Rum Lider Sayın Anastasiadis bugün Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’yı telefonla arayarak bir araya gelme arzusunu iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız bilindiği gibi, müzakereler resmen söz konusu olmasa da, konuları değerlendirmekte kendisinin de yarar gördüğünü zaten daha önce de açıklamış bulunmaktaydı.

Söz konusu telefon görüşmesinde, Şubat’ın son haftası saptanacak bir günde, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ev sahipliğinde bir araya gelinmesi amacıyla iki tarafın istişare içinde olması yönünde mutabakata varılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleşecek olan görüşmede, Sayın Anastasiadis’ten kurucu devletlerin yetkilerinin genişletilmesi (desantralizasyon) konusunda somut öneriler dinlemeyi beklemektedir. Cumhurbaşkanımız bu beklentisini Sayın Anastasiadis’e telefon görüşmesinde aktarmış, Sayın Anastasiadis de toplantıya bu konuda hazırlıklı geleceğini Cumhurbaşkanımıza bildirmiştir.