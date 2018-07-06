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Akıncı, Spehar İle Görüştü

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüştü.

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06/07/2018

Akıncı, Spehar İle Görüştü
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Cumhurbaşkanlığı’nda 12.30 sıralarında başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin eşlik etti.

Spehar, bu sabah da Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri NikosAnastasiadis ile görüştü.

Spehar’ın temasları, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs Konferansı'nın taraflarıyla görüşmelerde bulunması için üst düzey BM yetkilisi Amerikalı Jane Holl Lute'u görevlendirmesinin ardından gerçekleşiyor.

İki taraf arasındaki çözüm amaçlı müzakereler, konferansın sonuçsuz tamamlandığı Temmuz 2017’da sona ermişti.

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TAGS: Akıncı, Spehar
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