Akıncı: Taktire şayan bir proje ve işbirliği

VOUNOUS Uluslararası Pişmiş Toprak Sergisi ziyarete açıldı.

Lefkoşa Bedestende yer alan serginin açılışına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katıldı. Sanatçı ve sanatseverlerin de açılışına katıldığı sergi, 30 Kasım cuma gününe kadar gezilebilecek.

VOUNOUS Sempozyumu çerçevesinde hazırlanan eserlerin sergi açılışında açılış konuşmasını yapan Rauf Ersenal, ülkedeki insanlık tarihinin, ülke dışına kaçırılan eserlerden esinlenerek hazırlanan eserlerle, ülkeden koparılan bağlarının yapay da olsa yeniden yaratıldığını anlattı.

Ersenal, ülkedeki kültürel mirasın ülkeden kaçırılmasına tepki olarak bu etkinliklerin yapıldığını ifade ederek, hedeflerinin burada üretilen eserlerle Çatalköy’de açık hava müzesi açmak olduğunu söyledi.

Ersenal, ayrıca Bronz Çağı eğitim merkezini de devlet desteği ile açmak istediklerini kaydetti.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu da, sempozyum ve sergiye emek veren sanatçılara teşekkür ederek, sempozyumda üretilen eserlerle bugün sergi açıldığını kaydetti.

VOUNOUS projesinin değerli bir proje olduğunu ifade eden Hulusioğlu, tarihi mekanları gün yüzüne çıkarmanın önemli olduğunu, ayrıca kaçırılan eserlere dikkat çekmek ve devlet tarafından geri istenmesi adına bu projelere sahip çıktıklarını söyledi.

Hulusioğlu, Atölye oluşturmak için çalışma yaptıklarını da ifade ederek, devlet ile işbirliği içinde kültürü ve tarihi eserleri yaşatmak istediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, 2. defa düzenlenen sempozyumun taktire şayan bir proje ve işbirliği olduğunu söyledi.

Akıncı, yurtdışından ve ülkeden gelen sanatçıların çamura hayat ve can verdiğini belirterek, projenin, yurtdışından katılan sanatçılar da dikkate alındığında ülke tanıtımına değerli bir katkı olduğunu kaydetti.

Bu projedeki eserlerin kitapçık haline getirilebileceğini ayrıca elektronik ortama aktarılabileceğini ifade eden Akıncı, eserlerin katalogda toplanabileceğini, projenin güzel bir iş olduğunu bu yüzden destek olmanın bir ödev olduğunu söyledi.

Akıncı, ülkenin bilinen 11 bin yıllık bir kısmı olduğunu ve yurtdışına kaçırılan eserler olduğunu belirterek, bu konuda bilinç oluşturmak için gerçekleştirilen sempozyumun güzel bir çalışma olduğunu kaydetti.

Akıncı, emek verenleri tebrik ederek, hayırlı olmasını temenni etti.