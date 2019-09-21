HABER KIBRIS

ad

Akıncı, Tatar’ın Eleştirilerini Yanıtladı

Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tatar’ın eleştirilerini yanıtladı

ads
21/09/2019

ads
Akıncı, Tatar’ın Eleştirilerini Yanıtladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Akıncı’nın açıklaması söyle;
“Sayın Tatar’ın “ macera “ dediği halkımızın desteği ile yürüttüğümüz, siyasal eşitlik temelinde iki kurucu devletli, iki kesimli federal çözüm hedefimizdir; “ marjinal azınlık gruplar “ ve “ Akıncı’nın arkadaşları “ ise, halkımızın çok ciddi bir çoğunluğudur. Bu gerçeği bugün göremeyenler, günü geldiğinde anlayacaklardır.”

21/09/2019 14:48

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, haber, kıbrıs, ersin tatar
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.