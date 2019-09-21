Akıncı, Tatar’ın Eleştirilerini Yanıtladı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tatar’ın eleştirilerini yanıtladı
21/09/2019
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
Akıncı’nın açıklaması söyle;
“Sayın Tatar’ın “ macera “ dediği halkımızın desteği ile yürüttüğümüz, siyasal eşitlik temelinde iki kurucu devletli, iki kesimli federal çözüm hedefimizdir; “ marjinal azınlık gruplar “ ve “ Akıncı’nın arkadaşları “ ise, halkımızın çok ciddi bir çoğunluğudur. Bu gerçeği bugün göremeyenler, günü geldiğinde anlayacaklardır.”