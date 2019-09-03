Akıncı: Topluma sunulan önemli bir hizmet…

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, eşi Meral Akıncı’yla birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Işık Kitabevi Direktörü Nahide Merlen tarafından karşılanan Mustafa Akıncı, fuar etkinlikleriyle ilgili bilgi aldı, sanatçı, yazar ve kitapseverlerle sohbet etti.

“TOPLUMA SUNULAN ÖNEMLİ BİR HİZMET…”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı burada yaptığı konuşmada, 32 yıldır her yıl kitap fuarı düzenleyen Işık Kitabevi’nin topluma çok değerli bir hizmet sunduğunu belirtti.

Akıncı, fuar kapsamında toplumsal sorunları irdeleyen paneller düzenlendiğini ve farklı görüşlerin özgür bir ortamda dile getirildiğini ifade ederek, “Işık Kitabevi Kitap Fuarı, kâr amacı gütmeyen, sosyal ve kültürel yanı ağır basan ciddi bir etkinliktir. Bu etkinliğin daha da yaygınlaşarak devam etmesini ve bizi ileriye taşımasını can-ı gönülden arzu ediyorum” dedi.

“KİTAP IŞIKTIR, AYDINLIKTIR, BİZLERİ ÇOK DAHA ÇAĞDAŞ KOŞULLARA TAŞIYACAK OLANDIR”

Kitap fuarına gençlerin katılımının her geçen sene daha da arttığını gözlemlediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kitap ışıktır, aydınlıktır, bizleri çok daha çağdaş koşullara taşıyacak olandır” diyerek Işık Kitabevi Direktörü Nahide Merlen’e ortaya koyduğu emeklerden ötürü teşekkür etti.

Halkın fuara ilgisinin artarak devam etmesini temenni eden Cumhurbaşkanı Akıncı, özellikle genç kuşakların kitap fuarına ilgisinin daha da artacağına inanç belirtti.

MERLEN: “KİTAPLARLA AYDINLIĞA ULAŞILIR”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın kültüre destek veren bir siyasetçi olduğunu ifade eden Işık Kitabevi Direktörü Nahide Merlen de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’yla birlikte kitap fuarına gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade etti.

“Kitaplarla aydınlığa ulaşılır, gerçekler bulunur” diye konuşan Merlen, özellikle gençlerin kulaktan duyma bilgiler yerine okuyarak, sorgulayarak ve araştırarak yetiştirilmesinin öneminin altını çizdi.