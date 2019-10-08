Akıncı: Bilinçli bir şekilde, bıkmadan, usanmadan çalışmamız lazım

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada ülkede son zamanlarda yaşanan trafik kazalarına değindi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Trafik kazalarında acı çeken ailelerin acılarını yüreğimde hissediyorum” dedi.

Kanser vakaları ve kalp rahatsızlıkları gibi trafik kazalarının da her aileye dokunmaya başladığını kaydeden Akıncı, trafik kazalarının kader olmadığına dikkat çekti.

Akncı“Trafik kazalarının önüne geçmek için, bilinçli bir şekilde, bıkmadan, usanmadan çalışmamız lazım” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, trafik kazalarının önüne geçilmesi için eğitim, denetim, ceza, ödül, altyapı gibi unsurlarda atılması gereken adımların gerekliliğine işaret etti.

“Geçen gece meydana gelen kazada aradaki bariyerler eksikti. Onlar olsaydı; belki yine bir kaza olacaktı ama bir masum aile tümüyle yok olmayacaktı” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, yeni yolların yapımından önce mevcut yolların eksikliklerinin tümüyle giderilmesinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu yaşadıklarımız bize, anayollardaki ciddi eksikliklere yeni yol yapmadan daha öncelik vermemiz gerektiğini söylüyor. Varsın yeni yollar biraz beklesin ama eskilerin eksiklerini gidermeye öncelik verelim. Böylece yeni yol yapıp onları yarım bırakmayız… Yeni tuzaklar kurmuş olmayız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, doğru planlama ve bütçelendirmeyle yollardaki eksikliklerin giderilebileceğini ifade etti.

(BRT)

08/10/2019 11:21