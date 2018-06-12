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Akıncı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin açılış törenine katılacak

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12/06/2018

Akıncı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin açılış törenine katılacak
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Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın açılışı bugün Eskişehir’de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın açılış törenine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak katılacak.Akıncı’ya, Eskişehir ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu eşlik ediyor.

Akıncı, yarın öğleden sonra yurda dönecek.

Kaynak: BRTK

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TAGS: Mustafa Akıncı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı, Eskişehir, açılış, tören, haber
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