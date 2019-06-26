Akıncı, Türk-Sen Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı ve beraberindeki heyeti kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bıçaklı, Türk-Sen’in üyesi olduğu Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (ETUC) 21-24 Mayıs tarihlerinde Viyana’da yapılan Genel Kurulu ve gerçekleştirdikleri temaslar hakkında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bilgi verdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, Türk-Sen Genel Sekreteri ve Tel-Sen Başkanı Tamay Soysal ile Türk-Sen Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri Cevdet Akgür de yer aldı.