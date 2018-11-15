Akıncı, Ülkenin Kanayan Yarısı Trafik Konusuna Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkenin kanayan yarası trafik konusuna dikkat çektiği konuşmasında, trafikte 1983 yılından bugüne kadar bin 595 kişinin trafiğe kurban verildiğini kaydetti.

Akıncı, şöyle devam etti:

“Değerli kardeşlerim,

Değinmek istediğim bir diğer husus trafik konusudur. Bu konuda da bazı rakamlara baktım. 1983 yılından günümüze kadar 1374 ölümlü kazada maalesef 1595 insanımızı trafiğe kurban verdik. 40 binden fazla insanımız da yaralandı. Bu rakamlar ortalama olarak yılda 45 insanımızı yollarda yitirdiğimizi gösteriyor. Yıllık ortalamalara ve nüfus oranlarına bakıldığında bu sayı ne yazık ki birçok ülke ortalamasının üstünde yer almaktadır.

1974 yılında yaşadığımız savaşta Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup 498 kardeşimiz şehit düştü; Kıbrıslı Türkler de 70’i mücahit 270’i sivil olmak üzere 340 şehit verdiler. Toplamda 838 şehidimiz var. Bu vesileyle bir kez daha onları saygı ve rahmetle anıyorum.