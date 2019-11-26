Akıncı: Uluslararası desteğe ciddi ihtiyaç var

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’de gerçekleştirilen 3’lü zirvenin ardından adaya geldi.

Ercan Havalimanı’nda basın mensuplarını karşısına geçen Mustafa Akıncı, zirveyi değerlendirdi. Akıncı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: Süreç bu defa farklı olacak. Kısa sürede referans kavramlarının tamamlanması ve 5’li konferansın yapılması için çalışmalar yapılacak. Konferansın içeriği de açıktır. 5+1 derken 2 taraf 3 garantör ve BM anlatılmak istenmektedir. KOllektif bir çabaya ihtiyaç vardır. Uluslararası toplumun desteği çok gereklidir. En önemli olan 2 toplumun çözüme olan desteğidir. BM Genel Sekreterine aldığı inisiyatif için ve gösterdiği yakın ilgi için teşekkür ederim.

26/11/2019 22:02