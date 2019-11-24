Akıncı: Umarız iyi niyetimiz karşılık bulur

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Berlin’de 3’lü görüşmenin yapılacağı otele az önce giriş yaptı.

Akıncı yaptığı kısa açıklamada Kıbrıs sorununun çözümü doğrultusunda olumlu bir adım arzusu ve niyeti ile Berlin’e geldiklerini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in öncelikle 3’lü bir görüşme arzu ettiğini kaydeden Akıncı, Guterres’in 5’li ile ilgili ise Crans Montana’da yaşananların yaşanmaması için iyi bir hazırlıktan sonra toplantı çağrısı yapma niyetinde olduğunu belirtti.

Akıncı, “Arzumuz buradan Kıbrıs’a iyi haberler iletmektir. 1985 yılında da Berlin’e gelmiştik ve o zaman Berlin Duvarı vardı. 1989’da Berlin duvarı yıkıldı. Ben yine belediye başkanıydım. Ben o zaman şunu söylemiştim. Berlin Duvarı’nın fiziki olarak yıkılmasından önce duvarın her iki tarafındaki insanların beynindeki duvarlar yıkıldı. Biz 30 yıldır Kıbrıs’ta beyindeki duvarları yıkmaya çalışıyoruz. Bunu başarabiliriz. İnsanlar, toplumlar ve ülkeler artık bir araya gelip işbirliği yaparak barış içerisinde gelişiyor. Biz bunu başarabilirsek bölge ile olan ilişkiler ve Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler de düzelir. Doğal gaz konusu da çözülebilir. Tamamen bu duygularla buraya geldik. Umarım aynı karşılığı görebiliriz. Anastasiadis ile baş başa da görüşebiliriz. Biz her zaman görüşebiliriz. Baş başa kalırsak çözeriz meselesi niyetlere bağlıdır. Benim bu kadar yıldır çözüm konusunda hangi niyette olduğumu bilmeyen kalmadı” ifadelerini kullandı.

24/11/2019 23:56