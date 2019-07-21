HABER KIBRIS

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Akıncı ve Anastasiadis görüşecek

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21/07/2019
HK

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Akıncı ve Anastasiadis görüşecek

Cumhurbaşanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, ağustos ayının ilk haftası gayrı resmi ikili bir görüşmede bir araya gelmesi bekleniyor. 

Anastasiadis’in geçirdiği kaza sonrası yapılan telefon görüşmesinde, en kısa sürede bir araya gelinmesi konusunda mutabakata varılmış; cep telefonu şebekelerinin birleştirilmesiyle ilgili BM açıklamasında da bu mutabakat teyit edilmişti.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, iki liderin görüşmesi için tarihin belirlenmesine yönelik temaslar sürüyor.

Görüşme tarihinin Anastasiadis’in sağlık durumuna da bağlı olarak ağustosun  ilk haftası içinde olacak şekilde tespit edilmesi bekleniyor.

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TAGS: haber, kıbrıs, anastasiadis, akıncı
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