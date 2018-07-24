Akıncı ve Çavuşoğlu açıklama yaptı

Cumhurbaşkanlığı'ndaki değerlendirme toplantısı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Akıncı ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı: Lute’un gelişi müzakerelerin yeniden başladığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Lute’un ziyareti bir nabız yoklama ziyaretiydi. Sayın Lute iyi bir dinleyici olduğunu gösterdi.

CB Akıncı: "Biz iyi niyetle çıkış yollarının ne olabileceğini izah etmeye çalıştık, hep olumlu adımlar attık. Bundan sonrası için de olumlu, yapıcı tavrımızdan vazgeçecek değiliz. Yeter ki bu yapıcı yaklaşımlar karşılıksız kalmasın. Yeter ki gerçekçi adil uygulanabilir olsun"

Cumhurbaşkanı Akıncı, Yunanistan’daki yangın nedeniyle Yunan halkının acısını paylaştığını söyledi, yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını diledi.

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İlk ziyaretimi KKTC'ye yapmaktan mutluluk duyuyorum. TBMM Başkanı Yıldırım da yakında KKTC'yi ziyaret edecek. Yunanistan'daki yangından dolayı üzüntülerimi Yunan DİB Kocaias'la paylaştım

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rum tarafı Kıbrıs Türkü’nü eşit ortak görmüyor, paylaşmak istemiyor, çözümsüzlüğün sebebi budur. Kıbrıs Türk halkına adil davranılmadı, bugün kısıtlamalar ambargo ve izolasyon devam ediyor.Rum tarafı adanın tek sahibi gibi davranmaktan vazgeçmelidir