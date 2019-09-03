Akıncı ve Lute bugün yine görüşüyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile dün bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 17.00’de başlayan görüşmeye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile bazı müzakere heyeti üyeleri de katıldı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrası Lute açıklama yapmadan Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Lute ile yapılan toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

Sözcü Burcu, açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız, Sayın Jane Holl Lute ile dün de görüşmelerini sürdürmüştür. Sayın Jane Holl Lute’un referans kavramlarını tamamlama yönündeki çalışmaları devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız bu kapsamında Sayın Lute’u bugün saat 17.00’de yeniden kabul ederek görüşecektir” ifadelerini kullandı.

(BRT)