Akıncı, YDÜ Uluslararası 9. Fotoğraf Günleri’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Uluslararası 9. Fotoğraf Günleri’nin açılışını yaptı.

5 ülkeden 100’ün üzerinde fotoğraf sanatçısının yer aldığı fotoğraf günleri sergisini de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, 9. Uluslararası Fotoğraf Günleri’nin gerçekleşmesine katkı koyarak emek verenleri kutladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında YDÜ İletişim Fakültesi’nde yer alan fotoğraf sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, kültür ve sanat etkinliklerinin kendi gündeminde de ön sıralardaki konu başlıklardan biri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bu tür etkinlikleri destekleyerek katıldığını belirtti.

Kültür ve sanat boyutu eksik kalmış bir kalkınmanın gerçek anlamda bir kalkınma olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, büyüme rakamlarının önemli olduğunu, ancak kültür ve sanat anlamındaki gelişmişliğin de çok önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkedeki kültür sanat alanındaki gelişmelerden kıvanç duyulması gerektiğini ifade ederek, “Toplumumuzda kültürel ve sanatsal alanda ciddi bir devinim yaşıyoruz. Fotoğraf alanında da toplumumuzda çok ciddi gelişmeler gözlemliyorum, fotoğrafa ilgi duyanların sayısı artıyor, sergilerin sayısı artıyor” dedi.

Etkinlik ve sergiler 5 Mayıs’a kadar devam edecek.