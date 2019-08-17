Akıncı: Yeniboğaziçi-Karpaz bölgesi için imar planı önemli

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yeniboğaziçi’nden Karpaz burnuna kadar olan bölgenin, iyi planlanarak korunmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Yeniboğaziçi Pulya Festivali’nin amacının, kuş yemek değil, küçük göçmen kuş Pulyaları koruma bilincini ve bu konudaki farkındalığı artırmak olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yeniboğaziçi Pulya Festivalinin açılışında yaptığı konuşmada, 30 yıldır Pulya ve kuş yemeyi hayatından çıkardığını anlattı ve bu konudaki bilinci ve farkındalığı artırmanın herkese düşen bir görev olduğunu söyledi.

Bugünlerde Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı hazırlıkları olduğunu belirterek, İmar Planlarının önemine değinen

Cumhurbaşkanı Akıncı, “en kötü plan, plansızlıktan iyidir” sözünün önemli olduğunu kaydetti.

Planların hazırlanma sürecinde, halkın katılımının ve yerel yönetimlerin işin odağında olmasının çok önemli olduğunu belirten

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hele hele sakin şehir, sakin kasaba olarak tanımlanan bir beldenin de içinde yer alacağı imar planlarının önemi bir o kadar daha büyüktür. Dolayısıyla, elbette hayatı donduramayız, elbette gelişmeyi sıfırlayamayız ama gelişmeyi akılcı olarak planlayabiliriz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, İmar Yasası’na göre, her beş yılda bir yapılanları gözden geçirme ve revize etme imkanı olduğunu belirterek, revize aşamasına gelindiğinde o güne kadar elde edilen tecrübelerden de doğru yararlanılarak, imar planlarının kamu yararına iyi yönde revize edilebilmesi gerektiğini kaydetti.

Bazı rant kararları nedeniyle imar planlarındaki revizyonların her zaman kamu yararına olmadığını, kamu yararının tersine de yapıldığını anlatarak, buna, kendi belediye başkanlığı döneminde yapılan Lefkoşa İmar Planı’nda daha sonra yapılan bazı değişiklikleri örnek gösteren Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkoşa İmar Planı’nda yapılan bazı değişikliklerin iyi ve doğruya değil yanlışa yönelik olduğunu, bunun sancılarının bugün yaşandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Yeniboğaziçi’nden Karpaz burnuna kadar olan bölgenin, iyi planlanarak iyi korunması durumunda gelişmenin en güzeline layık bir bölge olduğunu belirterek, “Yeter ki kamu yararını, toplumsal çıkarı her zaman her şeyin üstünde tutalım. Bu bölge çok özellikli bir bölge” dedi.

Başbakan Ersin Tatar da açılışa katılarak yaptığı konuşmada, Yeniboğaziçi’nde geleneksel olarak düzenlenen Pulya Festivali’nin zengin içerikli ve bölge adına önemli bir etkinlik olduğunu söyleyerek, düzenleyenleri kutladı.

Yeniboğaziçi’nin gelişmekte olan ve güzelliklere sahip bir bölge olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, bu güzellikleri ve üretimiyle ülke ekonomisine katkı koyması dileğinde bulundu.