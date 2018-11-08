Akıncı, YÖDAK yönetimini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, Cumhurbaşkanı’na, kurulun çalışmaları ile YÖDAK 2019-2023 Stratejik Planı ile ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani, Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu tarafından seçilen ve Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından onaylanarak göreve başlayan YÖDAK Yönetim Kurulu’nun yeni üyeleri Prof. Dr. Olgun Çiçel ve Prof. Dr. Osman Yılmaz ile diğer üyeler Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Prof. Dr. Hasan Kömürcügil, Prof. Dr. Ahmet Pehlivan ve Prof. Dr. Hülya Harutoğlu da yer aldı.



