Akıncı, yoğun bir haftaya hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York’ta BM Genel Sekreteri ile görüşmesi ve gerçekleştirdiği diğer temaslarla ilgili olarak hükmet ve Meclis’te temsil edilen muhalefet partilerine bilgi verecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı da kabul edecek.

Cumhurbaşkanı, Özel Temsilci Spehar ile yarın saat 11.00’de, hükümet ortaklarıyla ise aynı gün saat 14.00’de görüşecek.

Cumhurbaşkanı’nın Meclis’te temsil edilen muhalefet partileriyle toplantısı ise 10 Ekim Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Elizabeth Spehar ile görüşmesinde Derinya ve Aplıç kapılarının bir an önce açılabilmesi için son hazırlıkları ele alması bekleniyor.