İstanbul'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Akıncı'yı, akşam saatlerine vardığı Ercan Havalimanı'nda Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, GKK Yardımcısı Cemal Volkan ve Cumhurbaşkanı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu karşıladı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bugün başlayan ve Çarşamba günü tamamlanacak “Barışın Sürdürülmesi ve Herkes İçin Kalkınma” ana temalı 9. Boğaziçi Zirvesi'nin onursal açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İstanbul'da bazı medya kuruluşlarına Kıbrıs konusundaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.