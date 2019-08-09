Akıncı'dan Anastasiadis görüşmesi sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis, bugün gayrı resmi bir görüşme için bir araya geldi.

Mustafa Akıncı görüşme sonrası basına açıklama yapıyor.

Akıncı'nın açıklamasından satır başları:

Bir yol haritamız var

Rum lider Anastasiadis ile bir yol haritamız var. Bugün bu görüşmeyi gerçekleştirdik. Daha sonra BM Genel Sekreteri'nin Geçici Danışmanı Jane Holl Lute ile görüşeceğiz ardında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres görüşeceğimiz.

Ondan sonra ise gayri resmide olsa da bir 5'li toplantı gerçekleştirme hedefi var.

5’li taraf olarak oturup konuşacağız

Her iki tarafta hazır olduğunda işi 5’li taraf olarak oturup konuşacağız ve böyle çözmemiz en doğrusu olacaktır.

Artık bu tartışmanın son bulması lazım ve sonlanması için tüm tarafların görüşmesi gerekir. Hisrokarbon olayında doğru bir karar verdik. Eğer birlikte çıkaramayacaksak rum tarafı ile biz de kendi başımızın çaresine bakarız

Ada genelinde geçerli olabilecek sigorta poliçesi üzerinde çalışılabilir.