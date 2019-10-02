Akıncı’dan Anastasiadis’e: Guterres’in hevesini kırma

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York ziyaretini tamamlayarak bugün öğleden sonra yurda döndü..

Cumhurbaşkanı Akıncı ve beraberindeki heyeti saat 15.30’da KKTC’ye geldi.

Akıncı, adaya gelişinin ardından Ercan Havaalanı’nda basın toplantısı düzenleyerek New York temaslarına ilişkin bilgi verdi

Cumhurbaşkanı Akıncı New York’ta gerçekleştirdiği toplantılar kapsamında 3’lü görüşmenin Ekim ayı sonunda Kasım ayı başı gibi gerçekleşeceğini söyledi.

Akıncı’nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Çözüm yönünde çaba harcanması Kıbrıs için önemli. BM Genel Sekreteri Guterres çözüm için inisiyatif almaktan çekinmiyor.

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Guterres ile yaptığı toplantı hakkında beni bilgilendirdi.

BM’de yaptığımız temaslarımızda Kıbrıs sorunu ve muhtemel gelişmeleri değerlendirdik.

Hidrokarbon konusunda Güney Kıbrıs’a yaptığımızı yapıcı öneriyi anlattık. Yararlı görüşmeler oldu.

Guterres ile görüşmem planlanandan 2 buçuk misli daha fazla sürdü. Sadece bu bile genel sekreterin Kıbrıs sorununa ilgisini gösteriyor.

Kıbrıs sorununa gösterdiği ilgi bakımında Anastasiadis ve bana çok zaman ayırdı. Etraflı konuştu.

Ben gitmeden öncede açıklamıştım 3’lü bir görüşme bu sırada yer alacak değildi.

Genel sekreterin bizi aradığında söylediklerinden bunu çıkartmıştım. Bu yoğunlukta bunu ön görmedi ama Ekim-Kasım gibi ya tekrar New York’ta ya da Avrupa seyahati sırasında 3’lü bir araya gelinecek.

Yaptığımız temasta genel sekreterin inisiyatif almakta çok hevesli ve istekli.

Biz genel sekretere haksızlık yapamayız şimdilik 3’lü görüşme gündemde ama zamanı belli değil. 3’lüden sonra 5’lide söz konusu.

Genel sekreter başarısızlık istemiyor.

Bu toplantıların hazırlıklı yapılmasını istiyor özellikle 5’li toplantı için. Ekim ayı çıkmadan 3’lü büyük ihtimal yapılacak. Guterres’in ağzından çıkan şu “yeni yıldan önce 3’lü sonra 5’li”.

New York’tan beklenen çıktı. Beklediğimiz genel sekreterin inisiyatif almasaydı biz bunu gördük.

Anastasiadis’in yaptığı açıklamalar hiç yardımcı değil. Suçlama yapmak istemiyorum diye diye bizi suçluyor. Anstasiadis algı yaratmaktan vazgeçsin. BM Genel Sekreteri Guterres çözüm için yardımcı olmak istiyor. Guterres’in inisiyatifini öldürmek isteyen var Anastasiadis bunlardan biri olmamalı.

02/10/2019 16:04