Akıncı’dan Erdoğan’a başsağlığı mesajı

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajda Elazığ merkezli depremde meydana gelen can kayıpları için başsağlığı diledi.

ads
25/01/2020
HK

ads
ads
Akıncı’dan Erdoğan’a başsağlığı mesajı

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajda Elazığ merkezli depremde meydana gelen can kayıpları için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabırlar dilediği mesajında şöyle dedi:

“Türkiye’de meydana gelen Elazığ merkezli depremde can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duydum. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acılı ailelere ve şahsınızda tüm Türkiye’ye başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum”

25/01/2020 11:13
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: akıncı, haber, kıbrıs, erdoğan, kktc, elazığ
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.