Akıncı’dan Haber Kıbrıs’a tebrik

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Haberciliğin tanımını yeniden yapıyoruz” sloganı ile yeniden yapılandırılan Haber Kıbrıs’ın Dijital Medya Merkezi açılışı nedeniyle başta Mete Tümerkan ve Hüseyin Ekmekçi olmak üzere tüm çalışanlara başarılar diledi.

Akıncı, açılış sonrasında Haber Kıbrıs Danışma Kurulu Başkanı Tümerkan ile bir telefon görüşmesi yaparak Cumhurbaşkanlığı’nda önceki toplantının uzaması nedeniyle açılışa katılmadığını ifade ederek yeni yatırımın tüm ülkeye ve Haber Kıbrıs ailesine hayırlısı olması temennisinde bulundu.

Akıncı, Ekmekçi ve Tümerkan’la görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Haber Kıbrıs Danışma Kurulu Başkanı Mete Tümerkan ve Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi ile bir araya geldi. Akıncı Haber Kıbrıs Dijital Medya Merkezi’nin açılışı ile ilgili tebriklerini iletti.

Haber Kıbrıs Danışma Kurulu Başkanı Mete Tümerkan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yatırımla ilgili bilgi verdi. Tümerkan, yaklaşık 600 metrekarelik kapalı alana sahip yatırım içerisinde stüdyolar, naklen yayın imkanları, haber Paketi, internet siteleri yönetimi gibi alanların olduğunu söyledi. Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi ise, amaçlarının ülke sevgisi ile tecrübelerini harmanlayarak, genç bir ekiple üretmek olduğunu söyledi.

Görkemli açılış

Haber Kıbrıs Dijital Medya Merkezi dün kapılarını düzenlenen kokteylle açmıştı. Siyaset ve iş dünyasının yanı sıra, ülkenin önde gelen medya temsilcilerinin de katıldığı etkinlik, Haber Kıbrıs Web TV’den naklen yayınlanmıştı.

Başbakan ve bakanlar katıldı

Haber Kıbrıs Dijital Medya Merkezi’nin açılışına Başbakan Tufan Erhürman, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Tarım Bakanı Erkut Şahali, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve milletvekillerinin yanı sıra iş dünyasından bir çok iş insanı katılmıştı.

Açılışta konuşma yapan Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, gazeteciler olarak yeni medya düzeni içerisinde kendilerine bir yol çizdiklerini ve amaçlarının “ülke sevgisi” ile gazetecilik yapmaya devam etmek olduğunu söyledi.

Ekmekçi, kısa sürede 6500 Haber Kıbrıs Haber Paketi, Haber Kıbrıs Web TV ve yeni haber stüdyolarını devreye koyduklarını belirterek, “Bu ülkeye olan sevgimizle çalışmaya devam edeceğiz. Sürekli ilerleme ve gelişmeyi kendimize ilke edineceğiz. Dürüstlük ve ülke sevgisi en büyük sermayemiz olacak” dedi.

Ekmekçi, daha sonra Haber Kıbrıs Dijital Medya Merkezi Danışma Kurulu Başkanı Mete Tümerkan’ı kürsüye davet etti.

Tümerkan, sadece medya alanında değil, hedefler arasında bir veri ve inovasyon merkezi olma hedeflerinin de olduğunu söyledi.

Haber Kıbrıs Haber Ajansı’nın kısa süre önce ilk kamuoyu araştırmasını tamamladığımı söyleyen Tümerkan, “Daha çok çalışarak, bu alanda lider bir medya merkezi olacağız” dedi. Tümerkan’ın ardından kürsüye Başbakan Tufan Erhürman geldi. Erhürman, dijital medya alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, bu alana yatırım yapan Tümerkan ve Ekmekçi’yi kutladı.