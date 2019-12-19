Akıncı’dan ‘mütekabiliyet’ mesajı

Cumhurbaşkanı Akıncı, son gelişmelerin Kıbrıs’ta çözümün aciliyetinin Kıbrıs’ın sınırlarını aşıp bölgenin ihtiyacına dönüştürdüğünü vurguladı

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19/12/2019
HK

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Akıncı’dan ‘mütekabiliyet’ mesajı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, doğal zenginlikleri Kıbrıs’ın bütününe barış ve refah getirecek bir fırsata dönüştürme anlayışını benimsemenin, Adanın Güneyinde ve Kuzeyinde askeri nitelikli hava araçlarının konuşlanması gerçeğiyle birlikte daha acil bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

Kıbrıs’ın etrafındaki doğal kaynaklardan tek yanlı yararlanmak için Güneyde atılmakta olan adımların, benzeri adımların kuzeyde de atılmasını beraberinde getirmekte olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, son gelişmelerin Kıbrıs’ta çözümün aciliyetinin Kıbrıs’ın sınırlarını aşıp bölgenin ihtiyacına dönüştürdüğünü vurguladı.

19/12/2019 12:20
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TAGS: cumhurbaşkanı akıncı, mütekabiliyet, haber, kıbrıs, kktc, çözüm
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