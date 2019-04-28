Akıncı’dan paskalya mesajı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ın güneyinde kutlanmakta olan Paskalya nedeniyle mesaj yayınladı.

Hıristiyanların, Hz. İsa’nın yeniden diriliş günü olduğuna inandıkları Paskalya dönemi yaklaşık olarak Mart sonundan, Nisan sonuna kadar olan dönemdir.

Her yıl sabit bir tarihte gerçekleşmeyen ve dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü kutlanan Paskalya günü; Kıyam Yortusu, Diriliş Pazar’ı ya da Diriliş Günü olarak da adlandırılır.

Akıncı, Paskalya nedeniyle sosyal medyadan yayınladığı mesajda, Rumca ve Türkçe “Sağlık ve Sevinçle Mutlu Paskalyalar dilerim” yazdı.