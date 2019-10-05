Akıncı’dan protestolara destek
Akıncı, sosyal medya hesabından, “Eko Gün yok, boykot” diyen iş insanı Ülker Fahri’nin iletisini paylaştı.
05/10/2019
HK
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Afrika Gazetesi olaylarında oynadığı rol nedeniyle eleştirilen Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’na yönelik “eko gün” protestosuna dahil oldu.
Akıncı, sosyal medya hesabından, “Eko Gün yok, boykot” diyen iş insanı Ülker Fahri’nin iletisini paylaştı.
Sennaroğlu ve belediye çalışanları, olaylı Afrika Gazetesi protestolarının ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı hedef almış, Saray’a siyah çelenk bırakmıştı.
Aradan geçen bir buçuk yılın ardından, Mustafa Akıncı da boykot çağrısına uyarak niyetini Ülker Fahri üzerinden ortaya koydu.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, daha sonra paylaşımını sosyal medyadan kaldırdı.