Cumhurbaşkanlığındaki başbaşa ve heyetler arası görüşmenin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Erdoğan’ı KKTC’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Akıncı konuşmasında, “Şahsım ve halkım adına hoşgeldiniz diyorum. Türkiye’de yeni bir dönem ve başlangıç söz konusudur. En başta Türkiye’ye hayırlı olmasını içtenlikle temenni ediyorum” dedi.

Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanının devlet geleneğini sürdürürek Azerbaycan ve KKTC’yi aynı gün içerisinde ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Tekirdağ’da meydan gelen elim tren kazasından duyduğu üzüntüyü de ifade etti.

“Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler samimi duygularla bağlıdır” diyen Akıncı, KKTC için Türkiye ile işbirliğinin büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hükümetlerimiz arasında KKTC her alanda ayakları üzerinde durabileceği ciddi ve planlı çalışma yapılmasının önemini vurgulamaktadır” diye konuştu.

Türkiye’nin son yıllarda enerji konusundaki uluslararası hamlelerini saymak gerektiğini vurgulayan Akıncı, TANAP Projesi ile doğal zenginliklerin çatışma değil işbirliği olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Akıncı, “Barışı işbirliği modelleriyle geliştirmek en doğru iştir. Kıbrıs açıklarında hidrokarbon kaynaklarının geliştirilmesinde bu tür yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Ne yazık ki Rum tarafı gerilim getirmeye çalışmıştır” dedi.

Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türkleri’nin doğal kaynaklardaki haklarını görmemekte ısrar ettiğini ve paylaşımcılıktan uzak olduğunu söyleyen Akıncı, “Doğu Akdeniz’deki haklarımızdan vazgeçmemiz söz konusu değil. Temennim ortak geleceğin bir vizyon temelinde kavuşmasıdır” ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreterin Kıbrıs’taki tarafların nabzını yoklamak için atama yaptığına değinen Akıncı, “Kıbrıs Türk tarafı sonu gelmez bir müzakere parçası olmayacaktır. 23 Temmuz günü BM yetkilisi ile yapıcı bir ruhla samimi düşüncemizi paylaşacağız. Bu Adada eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde yaşanacak refahın paylaşılacağı adil bir yetki paylaşımı çözüme katkı sağlar. Rum tarafı makul olmayan isteklerden vazgeçmeli.Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bundan sonra da yapıcı desteğinin devam edeceğini temenni ederim” dedi.

BRT