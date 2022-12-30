Akıncılar- Ercan Anayolunda kaza: 3 yaralı

Akıncılar- Ercan Anayolu üzerinde bu akşam saatlerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Yusuf Şanlıer (E-48), yönetimindeki JP 996 plakalı araç ile Akıncılar istikametinden Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Coşkun Alaslan (E-29) yönetimindeki DV 904 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile JP 996 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şerife Şanlıer (K-43) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.

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30/12/2022 20:48