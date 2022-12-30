Akıncılar- Ercan Anayolunda kaza: 3 yaralı
30/12/2022
Akıncılar- Ercan Anayolu üzerinde bu akşam saatlerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 18.00 sıralarında meydana geldi.
Yusuf Şanlıer (E-48), yönetimindeki JP 996 plakalı araç ile Akıncılar istikametinden Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Coşkun Alaslan (E-29) yönetimindeki DV 904 plakalı araç ile çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile JP 996 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şerife Şanlıer (K-43) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.
Soruşturma devam etmektedir.