Akıncılar’da askeri yasak bölgede 1750 kg kaçak et ele geçirildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Akıncılar köyünde askeri yasak bölge içerisinde bin 750kg kaçak et ele geçirildi.

Polis Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Demirhan Polis Karakolu ekiplerinin, 19 Kasım saat 23:30 sıralarında Akıncılar köyünde askeri yasak bölgede soğutucu olmayan van tipi araç içerisinde, bin 750 kg kemiksiz donmuş ve taze, poşetler içerisinde istiflenmiş sığır eti tespit edettiği kaydedildi.

Veteriner Dairesi ekipleri tarafından izinsiz ve kaçak yollardan Güney Kıbrıs’tan sağlıksız şartlarda getirilen etler, Haspolat Hayvansal Atık tesislerinde gömülerek imha edildi.

Açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın et kaçakçılığına yönelik denetimlerin polisle olan işbirliği çerçevesinde devam ettiği kaydedildi.

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20/11/2021 19:15