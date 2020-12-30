Akıncılar’da bir vaka daha!

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30/12/2020

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Akıncılar’da bir vaka daha!

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros, Akıncılar köyünde bir pozitif vakaya daha rastlandığını açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Barbaros, bölgede yapılan PCR testleri sonucunda 1 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyururken iki kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.

Hasan Barbaros’un açıklaması şöyle:

"Arkadaşlar iyi akşamlar. Dünkü PCR sonuçlarımızı aldık, almaya da devam ediyoruz. Maalesef bir arkadaşımız pozitif. Evde izole olmasına rağmen temaslı olduğu için PCR testi pozitif. Gönül arzu ederdi ki sıfır vaka ile taramayı bitirelim ama olmadı. Başlattığımız korunma sürecini devam ettirmemiz gerekir. Tesellimiz bu gün iki arkadaşımız tedavi sürecini tamamlayarak evine döndü. Bir an evvel tüm arkadaşlarımızın tedavilerini tamamlayarak evine dönmesi dileklerimle sağlıkla kalın. Maske, mesafe ve hijyen... Bu işin hiç şakası yok."

 

30/12/2020 19:19
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TAGS: Akıncılar’da bir vaka daha!, haberkibris, hasan barbaros, kıbrıs, covid-19,
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