Akıncılar’da çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Akıncılar’da meydana gelen yangına ilişkin polisten açıklama yapıldı. Açıklamada yangının kamışlık alana sıçradığı ancak kontrol altına alındığı aktarıldı.

Yangın saat 20.00 itibari ile çöplük alanda devam ediyor.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

Saat 17.30 sıralarında, Kırklar köyünün güney kısmında bulunan çöplük alanda başlayan yangın kuzey kısmından kamışlık alana sirayet etti.

Yangına polis itfaiye ve Ercan İtfaiye ekipleri ile askeri birliğe ait su tankeri ile müdahale edildi. Kamışlık alandaki yangın söndürüldü. Çöplük alandaki yanmalar yer yer devam etmektedir. Yangının çevre emniyeti alınmış olup, söndürme çalışmaları devam ediyor.

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14/11/2021 20:10