Akıncılar’da kahvehaneler kapatıldı

Akıncılar’da artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle yeni önlemler alındı. Akıncılar Belediyesi tarafından yayınlanan duyuruda kahvehanelerin kapatıldığı ve marketlere tek kişinin girmesi gerektiği ifade edildi.

Belediye'den yapılan açıklama şöyle:

“Belde halkına önemle duyurulur

Değerli bölge halkımız, COVID 19 önlemleri çerçevesinde; marketlere girişte dışarıda sosyal mesafe kurallarına uyularak içeriye tek bir kişi ve maske kullanarak girilecektir. Bir kişiden fazla kesinlikle markete girilmeyecektir.

Telefonla marketlere gelmeden sipariş vermeniz hem teması hem de temas süresini en aza indirecektir.

Tüm kahvehaneler kapalı olacaktır.

Maske, Sosyal mesafe ve hijyen kuralları tedbirlerine uyarak korunun, çevrenizdekileri koruyun.

Koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir”.

Belediye ayrıca ikinci bir duyuru daha yayınlayarak, temas takibi ve korunma yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre:

"Son günlerde köyümüzde görülen COVİD-19 hastaları ile temas öykünüz bulunmuşsa ve temaslı olarak bildirilmemiş iseniz bu durumda sorumluluk sizlere düşmektedir. Köyümüzde kuluçka döneminde olan kişilerden olabilirsiniz. hastalığa dair herhangi bir semptomunuz şu an için olmasa da virüs almış olma riskiniz nedeniyle sizi takip edebilmek, semptom görüldüğünde size erken müdahale edilmek ve hastalık görülürse yayılımını engellemek amacıyla 14 gün süreyle evde izleminiz için izolasyonunuz gerekmektedir.

Bu durumda olduğunu düşünen kişiler varsa yapmanız gerekenler aşağıda yer almaktadır;

1. 14 günlük sürede evde kalmanız gerekmektedir.

2. Semptomunuzun ortaya çıkması durumunda veya genel durumunuz bozulduğunda 112’yi veya 1102 koronavirüs ihbar hattını arayarak durumunuz hakkında bilgi veriniz ve tıbbi yardım isteyiniz.

3. Ev halkına bulaş riskini önlemek için evde mümkünse evdeki diğer kişilerden farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturmalı, diğer kişilerden en az 1 metre uzakta olmalı ve tıbbi maske takıp, maskenin nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirmelisiniz.

Özellikle evde yaşayan >65 yaş ve/ veya COVID-19’un ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olan bireyler mümkünse aynı evde bulunmamalı ya da temas riski en aza indirilmelisiniz.

4. Eve misafir kabul etmemelisiniz.

5. Ev içindeki hareketlerinizi sınırlandırılmalı; varsa ayrı tuvalet ve banyo kullanmalı; bulunmuyorsa tuvalet, banyo gibi ortak kullanılan alanları iyi havalandırmalısınız. Banyo ve tuvaletler günde en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla (1:100 normal sulandırmada) (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) temizlemelisiniz.

6. Öksürme veya hapşırma sırasında bir mendille (tercihen kağıt mendille) ağzınızı kapatmalı, kullanılmış olduğunuz mendilleri ağzı kapalı ve delik olmayan naylon poşetlere koyup ağzını kapatarak, ikinci bir naylon poşet içerisinde atmalı ve ellerinizi sık sık yıkamalısınız.

7. Odanızın temizliği esnasında eldiven ve tıbbi maske kullanmalı, Solunum yolu sekresyonları veya vücut çıkartıları ile kontamine olması durumunda tüm yüzeyleri 1:100 normal sulandırma ile hazırlanmış çamaşır suyuyla (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) temizlemeli, belirgin şekilde kirlenme olduğunda 1:10 normal sulandırma ile hazırlanmış çamaşır suyuyla kullanmalısınız. [Çamaşır suyu hazırlama oranları (%10’luk): 1/10’luk çamaşır suyu hazırlanışı: 1 ölçü çamaşır suyu +9 ölçü su (5000-6000 ppm klor açığa çıkarır) 1/100’lükçamaşır suyu hazırlanışı: 1 ölçü çamaşır suyu + 99 ölçü su (500-600 ppm klor açığa çıkarır)]

8. Kişisel eşyalarınızı başkaları ile paylaşmamalı, ev halkının bardak, tabak, havlu gibi eşyalarını kullanmamalı; eğer kullanmanız gerekirse bu eşyaları iyice su ve sabunla yıkamalısınız. Kullandığınız kıyafetler en az 60°C’de normal deterjan ile yıkamalısınız.

9. Başka kişi/kişiler ile aynı ortamı paylaştığınızda (ev, sokak, toplu taşıma araçları, hastane vb.)tıbbi maske takmalısınız.

10. Tüm ev sakinleriniz kendi sağlık durumlarını takip etmeli ve belirti (ateş, öksürük, nefes darlığı)ortaya çıkması durumunda sağlık kurumuna başvurmalıdır".

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24/12/2020 15:07