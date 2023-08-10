Akıncılar’da yangın!

Akıncılar'da dün 20 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ve 20 çam fidanı yandı.

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10/08/2023

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Akıncılar’da yangın!

Öte yandan dün saat 15.30 sıralarında, Akıncılar köyünde ağıllar bölgesinin kuzey kısmında bulunan bir arazi içerisinde, muhtemelen elektrik tellerinin birbirine temas ederek atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 20 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ve 20 çam fidanı yandı.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.

Fotoğraf: Temsili

10/08/2023 13:23
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TAGS: akıncılar, yangın
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