Akıncı'nın iade ettiği yasaya komiteden oybirliği

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası oybirliğiyle kabul edildi

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29/01/2020
HK

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Akıncı'nın iade ettiği yasaya komiteden oybirliği

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında, bugün saat 10:30’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Gönderilen Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası’nı görüştü ve oybirliği ile kabul etti.

Komite toplantısına, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığı’ndaki toplantıya, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Erek Çağatay katıldı.

29/01/2020 15:50
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TAGS: Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, mustafa akıncı, haber, kıbrıs, kktc, Oğuzhan Hasipoğlu
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