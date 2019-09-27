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Akıncı’nın Konuşması Rum Basınında

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, BM Genel Merkezi’nde gerçekleşen Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Divanı toplantısında yaptığı konuşma, Rum basınında da yer aldı

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27/09/2019

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Akıncı’nın Konuşması Rum Basınında

Alithia gazetesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşmasını “Akıncı’nın Sosyalist Enternasyonal’daki Konuşması-Siyasi Eşitlik Olmazsa Olmaz” ; Fileleftheros gazetesi “Siyasi Eşitlik” Talep Ediyor-Sosyalist Enetrnasyonal Zirvesinde Akıncı’nın Kıbrıs Sorununa İlişkin Konuşması”; Haravgi gazetesi “Akıncı: Anastasiadis Çelişkili- O’nu Bir Dediği Diğeri İle Tutmamakla, Görüş Birliklerini Terk Etmekle ve Çarpıtmakla Suçladı” başlıklarını kullandı.

27/09/2019 13:43

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TAGS: haber, kıbrıs, akıncı, rum, basını
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