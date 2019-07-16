Akıncı’nın önerisi etkisiz kılınmak isteniyor

Güneyde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hidrokarbon konusunda bir komite kurulmasını da içeren 9 maddelik önerisi görüşülüyor.

Görüşmeler öncesinde Rum tarafının Akıncı’nın önerisini etkisiz kılmak amacıyla bir takım adımlar atması kuvvetle muhtemel.

Rum Siyasi parti başkanları konseyinin bugün Kıbrıslı Türk liderin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin yönetimiyle ilgili önerisine olumsuz yanıt verdiği kaydedilirken Kıbrıs Rum tarafının, Akıncı’nın önerisinin Türkiye’nin Kıbrıs ‘Münhasır Ekonomik Bölge’sinin gerileştirilmesini caydıracak karşı öneri ortaya koyma sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı ifade edildi.

Akıncı’nın önerisinde her açıdan Kıbrıs Rum tarafında çok sert tepkiye neden olduğu kaydedilirken tepkinin Türkiye’ye ruhsat verilen bölgelerde sondaja devam etme hakkını vermesi olarak belirtiliyor.

Rum Hükümet kaynakları ise Kıbrıs Rum tarafının Akıncı önerisini kabul edemeyeceğini, böyle bir şeyin Kıbrıs Türk oluşumunu tanıması anlamına geleceğini çünkü BM himayesi altında doğal kaynakları yönetme komitesinin tarihte emsali olmadığını söyledi. İki büyük parti, AKEL ve DİSİ, Anastasiadis’e Akıncı önerisine cevap(ret) vermemesini müzakerelerin yeniden başlatılmasına dair önerilerini sunması bekleniyor.

Kaynak: Politis