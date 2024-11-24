Akıncı’nın 'Yaşandığı Gibi' kitabının 3. cildi çıktı

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 1975-2009 yılları arasındaki siyasi anılarının yer aldığı “Yaşandığı Gibi” adlı kitabının 3. cildi Söylem Yayınları’ndan çıktı.

Akıncı, 26 Kasım Salı günü saat 17.30’da Merkez Lefkoşa (Açık Pazar) salonundaki tanıtım ve imza etkinliğinde kitapseverlerle bir araya gelecek.

Söylem Yayınları’ndan yapılan açıklamaya göre, siyasete girdiği 1975’ten başlayarak, milletvekilliğinden ayrıldığı 2009 yılına kadar olan anılarını üç cilde sığdıran Mustafa Akıncı, “Yaşandığı Gibi”nin üçüncü ve son cildinde 2001-2009 arasındaki yaşanmışlıklarını okurlarla paylaşıyor.

Birinci ciltte 1975-1990, ikinci ciltte 1991-2000 dönemini anlatan Akıncı, bu kez Kıbrıs siyasetinde kırılma noktalarından birisini oluşturan Annan Planı’nın da içinde yer aldığı 2000’li yıllara dair ayrıntılara ve Rumların idaresindeki Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB’ye üye olduğu bu döneme ait yaşanmışlıklara yer veriyor.

Bu kitapla birlikte Cumhurbaşkanı seçilmeden önceki 34 yıllık kesintisiz aktif siyasi yaşamını okurları ve toplumla paylaşan Mustafa Akıncı, muhalefette ve ardından 2015-2020 yılları arasında Cumhurbaşkanı olarak yürüttüğü siyasetin daha iyi anlaşılmasını sağlayan geniş bir arka plan sunmuş oluyor.