Akıncı:Spor ve bilim, insanlığa hizmet için en önemli araçlardır

Avrupa Ortopedi Okulu’nun,“Alt Ekstremite Okulu Sonbahar Toplantısı”, KKTC’de yapılıyor.

2016 yılında Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilimdali öğretim üyesi Doçent Doktor Gazi Huri koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek toplantı, Avrupa Birliği projesi kapsamında kurulan, ortopedi ve travmatoloji egitiminin harmonizasyonu ve standartizasyonun yanısıra, ülkelerarası sosyal ve kültürel paylaşım ve iletişimi geliştirmeyi amaçlıyor.

Avrupa Ortopedi Okulu’nun “Alt Ekstremite Okulu Sonbahar Toplantısı” Operatör Doktor Ögretim Üyesi Raşit Özcafer koordinatörlüğünde gerçekleşitiliyor.

Toplantının açılışına,Cumhurbaskanı Mustafa Akıncı ve Demokrat Parti Genel Baskanı vekili Afet Özcafer de katıldı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi açılışta yaptığı konuşması,Ortopedi ve Travmatoloji Ana bilim dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Gazi Huri, Avrupa Ortopedi Okulu’nun, 2016 yılında, Avrupa Birliği Projesi kapsamında kurulan Avrupa Ortopedi Okulu’nun amacının, ortopedi ve travmatoloji eğitiminin harmonizasyonu ve standartizasyonun yanisira, ülkeler arasi sosyal ve kültürel paylaşım ve iletişimi geliştirmek olduğunu dile getirdi.

Avrupa Ortopedi Okulu’nun çalışmaları hakkında bilgi veren Doçent Doktor Gazi Huri,Türkiye’den ve KKTC’den 100’e yakın ortopedi ve travmatoloji uzmanının katılacağı toplantıya Fransa’dan Dünya Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği önceki başkanı, ve Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Federasyonu Basşkanı Profesör Doktor Phillipe Neyret ile Portekiz’den “Clinica do Dragão Clínica Médica Porto, FIFA Mükemmeliyet Merkezi” direktörü Profesör Doktor João Espregueira-Mendes’in de katılarak, bilgi paylaşımında bulunacağını belirtti.

Toplantıda,Türkiye ve K.K.T.C’den değerli bilim insanlarının da tecrübelerini genç meslektaşlarına aktarma imkanı bulacağını ifade eden Doçent Doktor Gazi Huri,toplantının gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da konuşmasında, böylesi güzel bilimsel kursun KKTC’de düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, toplantıya Türkiye yanında 3’üncü ülkelerden de katılım olmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Bilim ve sporun siyaset üstü olması gereken konular olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC’ye uygulanan ambargolar nedeniyle bunu sık sık hatırlatmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Akıncı, “Bilimsel bir toplantı yapmaya kalkarsınız dünyanın dört bir yanından müracaatlar olur, burada kongre düzenlemeye çalışırsınız en iyi şekilde bunun altyapısını hazırlayıp organizasyonu gerçekleştirme aşamasında karşınıza KKTC’ye karşı hasmane tutumunu bir türlü geride bırakamayan tutumlar çıkar. Özellikle Rum tarafından Yunanistan’dan kaynaklanan engellerle karşılaşırız. Bu bazen havaalanında bile bir engellemeye dönüşüyor,onun dışında yazılarla, protestolarla bunun önüne geçilmeye çalışılıyor”dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı,“Halbuki burada oluşacak olan bu bilimsel atmosfere onların da katılımı olsa,hep birlikte bu konular konuşulsa ve bu ortak üründen ortak bir yarar üretilse, bu insanlığa en büyük hizmet olur, ve bu hizmetten hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar yararlanır”dedi.

Bu güne kadar bilimsel ve sportif ambargoların aşılmasında kısmen başarılı örnekler olduğunu ancak bu engellerin tamamen aşılması gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, bu konuda uluslararası toplumun yardımcı olması gerektiğini vurguladı.

Atletizm, plaj voleybolu ve birçok spor alanında büyük başarılara imza atan Kıbrıslı Türk gençler olduğuna dikkati çeken Akıncı, ancak Kıbrıslı Türk gençlerin bu ambargolar nedeniyle kendi KKTC kimlikleri altında değil, Türkiye takımında oynayarak bu başarıları elde ettiğini kaydetti.

“Siyaset bu alanlardan uzak durmalı. Sporun önünde de durmamalı, bilimin önünde de durmamalıdır”diyen Akıncı, spor ve bilimin, insanlığa hizmet için en önemli araçlar olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda yabancı virtüözlerin eşlik ettiğini, yabancı şeflerin orkestrayı idare ettiğini anımsatarak, KKTC’ye uygulanan ambargoları,kültür sanat alanında aşmanın daha kolay olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı,spor ve bilimsel kongrelerde hala bu noktaya gelinemediğini ifade etti.

Spor ve bilimin bir arada yer aldığı bu toplantının, bu konuda iyi bir örnek teşkil edeceğine inanç belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, toplantıyı KKTC’de gerçekleştirmelerinden dolayı , Avrupa Ortopedi Okulu’na Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından anı plaketleri takdim edildi.

Spor yaralanmalarının tedavi ve önlenmesi konusunda Dünyada otorite olarak kabul edilen FIFA Mükemmelliyet Merkezleri’nin en güncel tedavi uygulamaları hakkında detaylı bilgilerin tartırışılacağı toplantıda ilk gün sporcularda kalça eklem sorunları; İkinci gün diz ve ayak bileği sorunları ve güncel tedavi prensipleri tartışılacak.

(BRT)

23/11/2019 00:16