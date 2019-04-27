Akkule Müzesi Açıldı

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin kontrolünde bulunan ve restore edilen Akkule Müzesi bugün açıldı.

Gazimağusa Kale girişinde bulunan Akkule (Ravelin), restorasyon ve düzenlemenin ardından, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’nın da katıldığı törenle açıldı.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği finansmanıyla karşılanan iyileştirme ve koruma çalışmaları kapsamında UNDP tarafından restore edilerek Eski Eserler ve Müzeler Dairesine teslim edilen Akkule Kara Kapısı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından gerçekleştirilen düzenlemeyle yeniden hayat buldu.

Akkule/Kara Kapısı (Ravelin) yurt dışından gelen turistlere kale içinde bulunan eski eser yapıları ve surlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Söz konusu yapının giriş kısmına surların ve kale içinde bulunan önemli eski eser yapılarını gösteren büyük bir maket hazırlandı. Ziyaretçiler, maketin içine numaralar yerleştirilerek hangi yapının nerede olduğu, hangi tarihe ait olduğu ve ismi yazan bilgi panolarından takip edebilecekler.

Yapı içerisine 2 adet Osmanlı askeri, 2 adet Venedik askeri, 1 adet Lüzinyan askeri heykeli, 1 adet imitasyon Osmanlı topu ve 1 adet imitasyon Venedik topu ile Osmanlı-Venedik savaşının anlatıldığı 120x400 boyutunda yağlı boya tablo yer alıyor.

Sergide bulunan imitasyon topların yanına orijinal gulleler de konumlandırıldı.

Duvarlarda bulunan dönemin armaları ve taş ustası işaretleri, bilgilendirici levhalar ile turiste İngilizce ve Türkçe olarak anlatılıyor.





Açılışta konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ravelin Kara Giriş Kapısı’nın restorasyonun ardından birtakım düzenlemelerle turistlere daha iyi hizmet verecek konuma getirildiğini anlattı.

Gazimağusa suriçinin tarihi zenginliklerle bütünleştiğini belirten Ataoğlu, bakanlık olarak suriçine her türlü katkıyı koymaya devam edileceklerini vurguladı.

Ülkeye gelen turistlerin ziyaret edebileceği eşsiz güzelliklerden bir tanesinin de Akkule olduğunu belirten Ataoğlu, ülkemizdeki güzelliklere hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Gazimağusa Suriçi’nin baştan aşağı bir tarih olduğunu belirterek, suriçinde birçok uygarlığın izlerinin bulunduğunu kaydetti.

Tarihi eserlerinin bugüne kadar korunduğunu ve bundan sonra da korunması gerektiğini kaydeden Akıncı, turizm açısından da tarihi eserlerin çok önemli olduğunu belirtti.