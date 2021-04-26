Akkurt: Harita Cumhurbaşkanlığı arşivinde yok

Cumhurbaşkanlığı Basın-Yayın, Araştırma, Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt, 2016 yılında Kıbrıs müzakerelerinde BM’ye verilen haritanın Cumhurbaşkanlığı arşivinde bulunmadığını belirtti.

Akkurt eski Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu’nun “Harita, kapalı zarf içerisinde tarafımdan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın müsteşarı Okan Donangil’e verildi” açıklamasını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akkurt şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı eski müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu yaptığı açıklamada ‘Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından 2016 yılında Kıbrıs müzakerelerinde BM’ye verilen haritanın kendisi tarafından, kapalı zarf içerisinde şimdiki müsteşar Okan Donangil’e verildiğini’ iddia etmiştir.

Bu iddia tamamen gerçek dışı olup, Hüdaoğlu tarafından, Donangil’e söz konusu harita verilmediği gibi, Akıncı döneminde gerçekleşen müzakerelerle ilgili pek çok tutanak ve belge de Cumhurbaşkanlığı arşivinde bulunmamaktadır. Hüdaoğlu tarafından iddia edilenin aksine arşiv belgeleri kapalı zarf içerisinde birilerine verilemez. Bunların imza karşılığında verileceği ve kayıt altına alınacağı yer Cumhurbaşkanlığı arşividir.

Söz konusu harita ile diğer bazı belge ve tutanaklar, ya yok edilmiş, ya da giderken götürülmüştür. Bu konuyla ilgili olarak aylardan beri araştırma ve incelemelerimiz devam ederken, konuyla ilgili yasal işlemler başlatılması için girişimlerimiz de devam etmektedir.”

Bu habere tepkiniz:



26/04/2021 09:54