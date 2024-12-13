Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde Birinci Reaktörün Önemli Aşaması Tamamlandı

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
13/12/2024

ads
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde Birinci Reaktörün Önemli Aşaması Tamamlandı

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde tarihi bir gelişmeyi duyurdu. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, santralin birinci reaktörünün inşaat ve montaj çalışmalarında %90’lık tamamlanma oranına ulaşıldığını ve türbin şaftının devreye alındığını belirtti.

Bakan Bayraktar paylaşımında, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde tarihi bir güne daha tanıklık etmenin gururunu, heyecanını yaşadık. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşaat ve montaj çalışmalarının %90 oranında tamamlanan birinci reaktörünün türbin şaftını devreye alarak en önemli aşamayı geride bıraktık. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun,” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeyle birlikte Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin Türkiye’nin enerji altyapısına sağladığı katkının bir adım daha ileri taşındığı vurgulanıyor. Proje tamamlandığında, Türkiye’nin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan santral, enerji arz güvenliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS:
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.