Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde Birinci Reaktörün Önemli Aşaması Tamamlandı

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde tarihi bir gelişmeyi duyurdu. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, santralin birinci reaktörünün inşaat ve montaj çalışmalarında %90’lık tamamlanma oranına ulaşıldığını ve türbin şaftının devreye alındığını belirtti.

Bakan Bayraktar paylaşımında, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde tarihi bir güne daha tanıklık etmenin gururunu, heyecanını yaşadık. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşaat ve montaj çalışmalarının %90 oranında tamamlanan birinci reaktörünün türbin şaftını devreye alarak en önemli aşamayı geride bıraktık. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun,” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeyle birlikte Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin Türkiye’nin enerji altyapısına sağladığı katkının bir adım daha ileri taşındığı vurgulanıyor. Proje tamamlandığında, Türkiye’nin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan santral, enerji arz güvenliğine katkı sağlamayı hedefliyor.