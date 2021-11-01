Akkuyu'da yıldırım sonrası çıkan yangın söndürüldü

Akkuyu Nükleer AŞ inşaat sahasındaki itfaiyenin kontrol paneline yakın enerji nakil hattına yıldırım düşmesi sonucu yardımcı trafo merkezi alanında çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi.

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01/11/2021

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Akkuyu'da yıldırım sonrası çıkan yangın söndürüldü

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, yangın çıkmasının ardından anında olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alıp söndürüldüğü belirtildi.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasının acil müdahale prosedürüne ilişkin görevlerin hızlı bir şekilde yerine getirildiğinin aktarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olay sonucunda kimse yaralanmamıştır. Tüm birimler, Akkuyu NGS sahasının acil müdahale prosedürüne ilişkin görevleri hızlı bir şekilde yerine getirmiştir. Yıldırım düşmesi, trafo merkezi alanındaki elektrik hatlarının altyapısına kısmen zarar vermiştir. Sahaya yeniden elektrik verilmesi sağlanmıştır. Şantiyedeki tüm inşaat çalışmaları her zamanki işleyişi ile devam etmektedir."

01/11/2021 08:57
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TAGS: Akkuyu, Akkuyu Nükleer Santrali, Yangın, Mersin, Yıldırım
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