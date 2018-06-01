Aklımda deli sorular - Kamil Kolcu yazdı
01/06/2018
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’na hizmetlerinden dolayı plaket verdi.
Görevini bakacak olan diğer federasyon başkanlarına da aynı duruşu sergileyecek mi?
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Futbol Federasyonu başkanlığı için isimleri geçen Orçun Kamalı ve Süleyman Göktaş’ın projeleri nelerdir?
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Geçtiğimiz hafta sonu yapılan ve adına dünya vücut geliştirme şampiyonası denilen, etkinlikte kim hangi kategoride kaçıncı geldi?
Dopingli sporcuların yarıştığı etkinliğe katılım ücreti neydi?
Hakemler kimlerdi?
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Çocuk yaştaki (5-15 yaş arası) sporculara “AĞIRLIK” çalışması yaptırılabilir mi?
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Basketbol Federasyonu, “kulüplerinin hızına” ve “basının ilgisine” ayak uydurmakta zorlanıyormu?
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Son 10 yılda atletizmde ne gelişmeler oldu?
Tartan pist sayısı artmasına rağmen, yöneticiler, 400 metreyi 50 saniyenin altında, 800 metreyi 2 dakikanın altında koşan atlet sayısı kaç diye soruyor mu kendi kendilerine?
Ya da bu derecelere yaklaşan sporcu varmı?
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Bet ofislerinin sayısını azaltan hükümet, ülkede “mantar gibi biten” spor salonlarını denetlemeyi düşünüyormu?
Spor salonlarında satılan ve/veya başka yollarla ülkeye getirilen ilaçları araştırma gibi düşüncesi varmı?
TİCARİ KURULUŞ OLAN, VERGİSİNİ ÖDEYEN spor salonlarını federasyonun denetlemesi, doğrumu?
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Spor federasyonlarının eğitim çalışmaları, sportif etkinlikleri, mali bilançoların ne durumda olduğu araştırılıyormu?
Mali bilançolarda yetkili imzalar varmı?
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EN ÖNEMLİ SORU:
Milli Olimpiyat Komitesi’nden haberi olan varmı?