Aklımda deli sorular - Kamil Kolcu yazdı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’na hizmetlerinden dolayı plaket verdi.

Görevini bakacak olan diğer federasyon başkanlarına da aynı duruşu sergileyecek mi?

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Futbol Federasyonu başkanlığı için isimleri geçen Orçun Kamalı ve Süleyman Göktaş’ın projeleri nelerdir?

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Geçtiğimiz hafta sonu yapılan ve adına dünya vücut geliştirme şampiyonası denilen, etkinlikte kim hangi kategoride kaçıncı geldi?

Dopingli sporcuların yarıştığı etkinliğe katılım ücreti neydi?

Hakemler kimlerdi?

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Çocuk yaştaki (5-15 yaş arası) sporculara “AĞIRLIK” çalışması yaptırılabilir mi?

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Basketbol Federasyonu, “kulüplerinin hızına” ve “basının ilgisine” ayak uydurmakta zorlanıyormu?

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Son 10 yılda atletizmde ne gelişmeler oldu?

Tartan pist sayısı artmasına rağmen, yöneticiler, 400 metreyi 50 saniyenin altında, 800 metreyi 2 dakikanın altında koşan atlet sayısı kaç diye soruyor mu kendi kendilerine?

Ya da bu derecelere yaklaşan sporcu varmı?

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Bet ofislerinin sayısını azaltan hükümet, ülkede “mantar gibi biten” spor salonlarını denetlemeyi düşünüyormu?

Spor salonlarında satılan ve/veya başka yollarla ülkeye getirilen ilaçları araştırma gibi düşüncesi varmı?

TİCARİ KURULUŞ OLAN, VERGİSİNİ ÖDEYEN spor salonlarını federasyonun denetlemesi, doğrumu?

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Spor federasyonlarının eğitim çalışmaları, sportif etkinlikleri, mali bilançoların ne durumda olduğu araştırılıyormu?

Mali bilançolarda yetkili imzalar varmı?

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EN ÖNEMLİ SORU:

Milli Olimpiyat Komitesi’nden haberi olan varmı?