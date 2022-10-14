Akmanlar: EMDR, Adaptif bilgi işleme modeli ile çalışan terapidir

Uzman Psikolog Zühre Akmanlar, “Her psikolog terapist değildir ve terapist olmadan yani herhangi bir ekolde eğitim almadan danışan alınmamalıdır” dedi, psikolojik rahatsızlıklarda EMDR ile tedavi ve sürecini Haber Kıbrıs için anlattı.

Gülten Özyakup Sezgin/ Özel Haber

Uzman Psikolog Zühre Akmanlar, lisans ve yüksek lisansının ardından klinik yüksek lisansını tamamladı… Genel psikoloji doktora programında tez aşamasında öğrenim hayatına devam eden Akmanlar, 10 yıl kadar iki toplumlu bir proje olan Kayıp Şahıslar Komitesi’nde psikolog olarak çalıştı, şimdi ise kendi kliniğimde yetişkin alanında aktif şekilde danışan kabul ediyor…

Okul eğitimlerinin yanında mesleki alanda birçok eğitim alan Uzman Psikolog Zühre Akmanlar, “Psikolog olmak danışan kabul etmek için yeterli değildir.” diye vurguladı.

Zühre Akmanlar, özellikle uzmanlığında travma ve travmanın tedavisinde uzmanlaştığı için kliniğinde EMDR terapisi ve pozitif psikoterapiyi kullanarak danışanlarına hizmet verdiğini kaydetti.

“Her psikolog terapist değildir ve terapist olmadan yani herhangi bir ekolde eğitim almadan danışan alınmamalıdır” ifadelerini kullanan Akmanlar, psikolojik rahatsızlıklarda EMDR ile Tedavi ve sürecini Haber Kıbrıs için anlattı.

HK: Zühre Akmanlar kimdir? Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Zühre Akmanlar: 1985 tarihinde dünyaya geldim. İlkokulu Alsancak İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini Lapta Yavuzlar Lisesi’nde tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için Yakın Doğu Üniversitesi’ne gittim. Lisans ve yüksek lisansı Yakındoğu Üniversitesi’nde tamamladım. Psikoloji lisansından sonra klinik yüksek lisansını tamamladım. Şimdi genel psikoloji doktora programında tez aşamasında öğrenim hayatıma devam ediyorum. 2007-2017 yılları arasında 10 yıl kadar bir süre iki toplumlu bir proje olan Kayıp Şahıslar Komitesi’nde psikolog olarak çalıştım. Yine o yıllardan bugune kadar kendi kliniğimde yetişkin alanında aktif şekilde danışan kabul etmeye devam etmekteyim. Yarı zamanlı olarak birçok üniversitede öğretim görevliliği yapmaktayım.

HK: Psikoloji alanında birçok eğitim alarak uzmanlığınızı tamamladınız. Bize biraz aldığınız eğitimlerden ve psikolog olmaya nasıl karar verdiğinizden bahseder misiniz?

Zühre Akmanlar: Okul eğitimlerinin yanında mesleki alanda birçok eğitim aldım. Psikolog olmak danışan kabul etmek için yeterli değildir. Bir alanda uzmanlaşmalı ve o alan için gerekli eğitimleri aldıktan sonra sahada danışan kabul edilmelidir. Her psikolog terapist değildir ve terapist olmadan yani herhangi bir ekolde eğitim almadan danışan alınmamalıdır. Özellikle uzmanlığımda travma ve travmanın tedavisiyle ilgilendiğim için kliniğimde EMDR terapisi ve pozitif psikoterapiyi kullanarak danışanlarıma hizmet veriyorum. EMDR terapisi eğitimimi ve süper vizyonlarımı İstanbul Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladım.

Psikolog olmaya karar vermem çok erken yaşlarda oldu diyemem. Lise son sınıfa geldiğimde bu kararı vermiştim. O dönemlerde arkadaşlarımın birçok sorununu dinlemeyi sevdiğimi ve onların da bana konuştuktan sonra bana iyi geldin demesi beni bu alanda bişeyler yapabileceğime inandırmıştı. Lisede uzun yıllar tiyatro oynadığım zamanlarda bizi çalıştıtan bir edebiyat hocamız bir gün bana ‘insana iyi gelen bir yapın var’ demişti. Snırım bunları birikimi ile psikoloji bilimini seçmeye karar vermiştim.15 yıldır alandayım ve mesleğimi etik ilkeler doğrultusunda yapmaktan çok mutluyum.

HK: Uzman bir klinik psikolog olarak hangi alanlarda terapi seansları sağlıyorsunuz?

Zühre Akmanlar: Uzman bir psikolog olarak alanda ve kliniğimde yetişkin bireylerde depresyon, kaygı bozukluğu, yeme bozuklukları, anksiyete, travma, kayıp ve yas, çift terapisi gibi tanılarla çalışmanın yanı sıra bir çok yaşam problemleriyle de başa çıkmada çalışmaktayım.

HK: EMDR terapisi nedir?

Zühre Akmanlar: EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Kısa süreli terapiler içinde yer alan ve çok etkin bir tedavi yöntemidir.

HK: EMDR tedavisi ve faydaları nelerdir?

Zühre Akmanlar: EMDR terapisinde 8 aşamalı, üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol uygulanır. Hedef, geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, bugünkü semptomların tedavisi, danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar karşısında, kazandığı olumlu inanç ve duyguların geliştirdiği yeni bakış açısının yönlendirdiği davranışları gösterebilmesidir.

EMDR, bu tür izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması mümkün olur. Danışan artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür.

EMDR terapisi ile sadece semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar.

HK: EMDR terapisi nasıl yapılır?

Zühre Akmanlar: EMDR teorisinin altyapısını oluşturan Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanmış olur. Bu sistem normal çalıştığında ruh sağlığını ve insan gelişimini öğrenme yoluyla desteklediği için adaptif, uyumlu bir mekanizma olarak kabul edilir.

Travmatik veya çok fazla rahatsız eden olaylar yaşandığında bu sistem bozuluyor gibi gözükmektedir. Yeni bilgi işlenip mevcut anı ağına entegre olmaz. Deneyimi anlamlandırabilmek için anı ağlarındaki işlevsel bilgilerle bağlantı kurulamaz ve akıl sağlığına uygun sonuçlar çıkarılamaz. Sonuç olarak öğrenme gerçekleşmez. Duygular, düşünceler, imgeler, sesler, beden duyumları yaşandığı haliyle depolanır. Bu nedenle bugün yaşanan bazı durumlar bu izole kalmış anıları tetiklerse, kişi o anının bir kısmını ya da bütününü yeniden yaşar gibi etkilenir.

EMDR’ye göre rahatsızlıkların, olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyum bozucu, işlev bozucu, işlenmeden ve izole bir şekilde depolanmış bu tür anılar yatar. Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları (örn: Ben aptalım), olumsuz duygusal tepkileri (başaramamaktan korkma) ve olumsuz somatik tepkileri (sınavdan önceki gece karın ağrısı) problemin kendisi değil, semptomları, bugünkü dışavurumlarıdır. Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan işlenmemiş anılar şimdiki zamandaki olaylar tarafından tetiklenmektedir.

HK: Terapinin uygulama süreci nasıldır?

Zühre Akmanlar: EMDR terapi literatüründe ‘kısa süreli terapiler’ grubunda yer alır. EMDR tedavisinin ne kadar süreceği sorunun tipi, danışanın bugünkü yaşam koşulları, önceki travmaların sayısı ve etkisi ile bağlantılıdır. Her kişinin bilgileri kendi değerleri ve deneyimleri doğrultusunda kendine has bir biçimde işlemesi de süreyi etkiler.

HK: Hangi rahatsızlıklarda uygulanabilir?

Zühre Akmanlar: Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar arasında yer alabilirler. EMDR bir çok konuyu ele alırken ve çalışırken travma perspektifinden bakarak çalışan bir tekniktir.

HK: Son olarak okurlarımıza ne söylemek istersiniz?

Zühre Akmanlar: Son olarak okurlarımıza söylemek istediğim, hepimiz aynı hayatın içinde yaşıyor olsak da, benzer problemlerle karşılaşıyor olsak da hepimizin problemleri algılama şekli farklı olduğu için verdiğimiz tepkilerde çözüm yollarımızda bir birinden farklı olabilir. Bunlar çok doğal ve insana dair süreçlerdir. Zor zamanlarda, kendinizi kötü hissettiğinizde veya başa çıkmakta zorlandığınız süreçlerde yardım almaktan bir uzmana danışmaktan çekinmeyin. Hep söylediğim gibi nasıl ki fiziksel olarak yaralanır veya hastalandığınızda bir doktora gidiyorsak duygularınızda yaralandığında, içiniz acıdığında bir psikologdan yardım almayı ihal etmeyin... Ve unutmayın ki güncel problem olarak gördüğünüz ve karşılaştığınız birçok problemin ve çatışmanın sebebi çok daha temel ve geçmiş deneyimlerinize ilk çocukluk yıllarınıza aittir...

Fotoğraflar: Mustafa Seymen

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14/10/2022 11:31