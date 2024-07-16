Ülkemizin köklü inşaat firmalarından AKOL Global, “Karpaz Peninsula-2” projesinin tanıtımını yaptı. Karpaz bölgesinin doğasına ve dokusuna uygun şekilde hazırlanan, geleneksel köy evi mimarisini taşıyan “Peninsula 2” projesinin tanıtım etkinliği de aynı ruhla yapıldı.

Alışagelmiş görkemli tanıtım etkinliği yerine, projenin de mimarisini yansıtan geleneksel konseptin tercih edildiği etkinlik, proje alanı içerisinde gerçekleştirildi. Rhythm Of The Dance Halk Oyunları ekibinin folklor gösterisi sunduğu tanıtım etkinliğinde, Kıbrıs mutfağından lezzetler ikram edildi, Grup Otantik de Kıbrıs ezgilerinden oluşan repertuarıyla herkesi coşturdu.

Etkinlikte Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ile AKOL Global Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Şanal konuşma yaptı. Bakırcı: Doğayı bozmadan, insanlara yaşam alanı sağladınız

Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, Karpaz bölgesinin kültürüne, doğasına ve güzelliklerine dikkat çekerek doğayı bozmadan ama insanlara da yaşam alanı sağlayarak projeler tasarlayan AKOL’e teşekkür etti.

Bakırcı, Karpaz bölgesinin gelişirken, doğasının bozulmamasını istediklerinin ve buna çok dikkat ettiklerinin altını çizerek yapılan yatırımların bölgeye katkı sağlayacağına inanç belirtti. Şanal: Karpaz’ın doğasını koruyarak projeler üretiyoruz

AKOL Global Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Şanal, Karpaz bölgesinin Kıbrıs halkı için önemine ve değerine işaret ederek inşaat sektörü için de ciddi bir yatırım ortamı olduğuna değindi.

AKOL Global’in şu anda 14 şantiyesi olduğunu belirten Şanal, bu projelerin her birinin değerli olduğunu ancak Karpaz adasının gelişimine katkı sağlayan projelerinin çok ayrı bir yeri bulunduğunu söyledi. Küçük yaşlardan itibaren Karpaz’a çeşitli vesilelerle geldiğini, bu bölgeye yatırım yapma şansı yakaladığı için de mutlu olduğunu ifade eden Şanal, eski ve yeni belediye başkanlarına proje sürecinde verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Eski Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun’un başlattığı desteği, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı’nın devam ettirdiğine değinen Şanal, “Güzel işlere imza attık. Karpaz’ın gelişmesine ve tanıtımına katkı sağlamak, bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor” dedi.

Şanal, Karpaz bölgesine yatırım yaparken doğasını ve florasını bozmadan bir proje yaratmak istediklerini ve planların bu şekilde geliştirildiğini ifade ederek bölgeye geleneksel Kıbrıs evleri yapma kararı alındığını, ilk olarak “Peninsula 1” projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

Aynı ruhla “Peninsula 2” projesinin start aldığını belirten Şanal, yine doğal güzelliğini bozmadan, yeşili koruyarak bir proje hayata geçirileceğini ifade etti. Şanal, bölge iklimine uygun projenin kısa sürede temellerinin atılacağını söyleyerek proje alanı içerisindeki yeşile hiçbir zarar vermediklerini, koruduklarını hatta her evin bahçesine ve ortak alanlara da narenciye ağaçları dikileceğini belirtti.

Şanal, Yenierenköy’deki “AKOL Marin” projesinden de söz ederek bölgeye yaptıkları yatırımların süreceğini kaydetti. “Karpaz Peninsula 2” projesi

“Karpaz Peninsula” projesiyle geleneksel mimari Dipkarpaz’da modern yaşamla buluşuyor. Her detayı özenle tasarlanan 16 ev, Kıbrıs sakinliğini yansıtıyor.

Karpaz Peninsula projesi 115 metrekarelik 2 oda 1 salon yaşam alanı, keyifli zaman geçirebileceğiniz geniş teraslar sağlıyor. Eşsiz doğası ve Dünya’nın en güzel sahillerinden biri olan Altın Kumsal’a yakın konumuyla şehrin karmaşasından ve stresinden uzakta, sakin bir yaşam sunan muhteşem villalar, her gününüzü tatildeymiş gibi huzurlu ve konforlu geçireceğiniz bir hayat sunuyor.

Yazları bahçenizdeki barbekünün başında, kışları ise evinizdeki şöminenin karşısında hayatın tadını çıkarabileceğiniz Karpaz Peninsula evleri, hem geniş terasları hem de ortak kullanıma açık yeşil alanlarıyla tüm detayları barındırıyor.